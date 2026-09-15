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Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
ANOTHER SIDE OF BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658813
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0821797237918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
ANOTHER SIDE OF BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
All I Really Want To Do, Black Crow Blues, Spanish Harlem Incident, Chimes Of Freedom, I Shall Be Free No. 10, To Ramona, Motorpsycho Nitemare, My Back Pages, I Dont Believe You, Ballad In Plain D, It Aint Me Babe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All I Really Want To Do, Black Crow Blues, Spanish Harlem Incident, Chimes Of Freedom, I Shall Be Free No. 10, To Ramona, Motorpsycho Nitemare, My Back Pages, I Dont Believe You, Ballad In Plain D, It Aint Me Babe

Отзывы о товаре Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0821797237918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
ANOTHER SIDE OF BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
All I Really Want To Do, Black Crow Blues, Spanish Harlem Incident, Chimes Of Freedom, I Shall Be Free No. 10, To Ramona, Motorpsycho Nitemare, My Back Pages, I Dont Believe You, Ballad In Plain D, It Aint Me Babe
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All I Really Want To Do, Black Crow Blues, Spanish Harlem Incident, Chimes Of Freedom, I Shall Be Free No. 10, To Ramona, Motorpsycho Nitemare, My Back Pages, I Dont Believe You, Ballad In Plain D, It Aint Me Babe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797237918) виниловая пластинка - по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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