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Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка

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Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 1
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 2
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 3
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Джон Маклафлин, Пако де Лусия, Аль Ди Меол
Альбом (сингл)
Friday Night In San Francisco
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 1
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 2
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 3
  • Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Джон Маклафлин, Пако де Лусия, Аль Ди Меол
Альбом (сингл)
Friday Night In San Francisco
Трек-лист
Mediterranean Sundance / Rio Ancho, Short Tales Of The Black Forest, Frevo Rasgado, Fantasia Suite, Guardian Angel
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка

Friday Night in San Francisco - это концертный альбом 1981 года Аль Ди Меолы, Джона Маклафлина и Пако де Лусии. Джазовый автор и критик Уолтер Колоски назвал его музыкальным событием, которое можно сравнить с выступлением оркестра Бенни Гудмана в Карнеги-холле в 1938 году. его можно считать самым влиятельным из всех живых альбомов акустической гитары. Все треки, кроме Guardian Angel, были записаны вживую в The Warfield Theatre 5 декабря 1980 года в Сан-Франциско, Guardian Angel был записан в Minot Sound, Уайт Плейнс, Нью-Йорк.

Отзывы о товаре Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Джон Маклафлин, Пако де Лусия, Аль Ди Меол
Альбом (сингл)
Friday Night In San Francisco
Трек-лист
Mediterranean Sundance / Rio Ancho, Short Tales Of The Black Forest, Frevo Rasgado, Fantasia Suite, Guardian Angel
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Friday Night in San Francisco - это концертный альбом 1981 года Аль Ди Меолы, Джона Маклафлина и Пако де Лусии. Джазовый автор и критик Уолтер Колоски назвал его музыкальным событием, которое можно сравнить с выступлением оркестра Бенни Гудмана в Карнеги-холле в 1938 году. его можно считать самым влиятельным из всех живых альбомов акустической гитары. Все треки, кроме Guardian Angel, были записаны вживую в The Warfield Theatre 5 декабря 1980 года в Сан-Франциско, Guardian Angel был записан в Minot Sound, Уайт Плейнс, Нью-Йорк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Di Meola; McLaughlin; De Lucia - Friday Night In San Francisco (Analogue) (0856276002213) виниловая пластинка – стоимость товара 7220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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