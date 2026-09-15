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Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка

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Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
On The Corner
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
On The Corner
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
On The Corner, York Girl, Thinkin One Thing And Doin Another, Vote For Miles, Black Satin, One And One, Helen Butte, Mr. Freedomx
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: On The Corner, York Girl, Thinkin One Thing And Doin Another, Vote For Miles, Black Satin, One And One, Helen Butte, Mr. Freedomx

Отзывы о товаре Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
On The Corner
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop, Fusion
Трек-лист
On The Corner, York Girl, Thinkin One Thing And Doin Another, Vote For Miles, Black Satin, One And One, Helen Butte, Mr. Freedomx
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: On The Corner, York Girl, Thinkin One Thing And Doin Another, Vote For Miles, Black Satin, One And One, Helen Butte, Mr. Freedomx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - On The Corner (8718469530632) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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