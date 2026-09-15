Top.Mail.Ru
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0196588233517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Miles, Billy Boy, Straight, No Chaser
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Miles, Billy Boy, Straight, No Chaser

Отзывы о товаре Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0196588233517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Miles, Billy Boy, Straight, No Chaser
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Miles, Billy Boy, Straight, No Chaser
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0196588233517) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...