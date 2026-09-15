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Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка

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Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка - фото 1
Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка - фото 2
Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Betty Carter
Альбом (сингл)
The Modern Sound Of Betty Carter
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка - фото 1
  • Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка - фото 2
  • Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658747
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458491913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Betty Carter
Альбом (сингл)
The Modern Sound Of Betty Carter
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
What A Little Moonlight Can Do, Theres No You, I Dont Want To Set The World On Fire, Remember, My Reverie, Mean To Me, Dont Weep For The Lady, Jazz (Aint Nothin But Soul), For You, Stormy Weather, At Sundown, On The Alamo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Betty Carter / The Modern Sound of Betty Carter (1LP) - это возможность погрузиться в мир неподражаемого звука и виртуозного исполнения от самой Бетти Картер. Альбом The Modern Sound of Betty Carter предлагает нам уникальное сочетание джаза, блюза и соула в исполнении этой талантливой певицы. Ее голос, полный эмоции и экспрессии, проникает в самые глубины души слушателя, перенося нас в мир истинного музыкального искусства. Бетти Картер - это не только великолепный вокалист, но и автор песен. Ее композиции являются пленительными и уникальными, отражающими ее личный стиль и творческое видение музыки. Альбом The Modern Sound of Betty Carter является настоящим шедевром, который позволяет нам насладиться всей глубиной и разнообразием таланта этой исключительной певицы. Если вы ищете виниловую пластинку, которая захватит ваше внимание и доставит настоящее удовольствие, то купите Betty Carter / The Modern Sound of Betty Carter (1LP). Этот альбом, с его уникальным звуком и восхитительными мелодиями, станет настоящим сокровищем в вашей коллекции. Выбирайте качество, выбирайте истинных мастеров своего дела. Купите виниловую пластинку Betty Carter / The Modern Sound of Betty Carter (1LP) и наслаждайтесь безупречным исполнением и неподражаемым звучанием этой великолепной артистки.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458491913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Betty Carter
Альбом (сингл)
The Modern Sound Of Betty Carter
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
What A Little Moonlight Can Do, Theres No You, I Dont Want To Set The World On Fire, Remember, My Reverie, Mean To Me, Dont Weep For The Lady, Jazz (Aint Nothin But Soul), For You, Stormy Weather, At Sundown, On The Alamo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Betty Carter / The Modern Sound of Betty Carter (1LP) - это возможность погрузиться в мир неподражаемого звука и виртуозного исполнения от самой Бетти Картер. Альбом The Modern Sound of Betty Carter предлагает нам уникальное сочетание джаза, блюза и соула в исполнении этой талантливой певицы. Ее голос, полный эмоции и экспрессии, проникает в самые глубины души слушателя, перенося нас в мир истинного музыкального искусства. Бетти Картер - это не только великолепный вокалист, но и автор песен. Ее композиции являются пленительными и уникальными, отражающими ее личный стиль и творческое видение музыки. Альбом The Modern Sound of Betty Carter является настоящим шедевром, который позволяет нам насладиться всей глубиной и разнообразием таланта этой исключительной певицы. Если вы ищете виниловую пластинку, которая захватит ваше внимание и доставит настоящее удовольствие, то купите Betty Carter / The Modern Sound of Betty Carter (1LP). Этот альбом, с его уникальным звуком и восхитительными мелодиями, станет настоящим сокровищем в вашей коллекции. Выбирайте качество, выбирайте истинных мастеров своего дела. Купите виниловую пластинку Betty Carter / The Modern Sound of Betty Carter (1LP) и наслаждайтесь безупречным исполнением и неподражаемым звучанием этой великолепной артистки.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Betty Carter - The Modern Sound Of (Audiophile, Verve By Request) (0602458491913) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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