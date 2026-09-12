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Caravan - If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caravan - If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка

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Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 1
Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 2
Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 3
Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 4
Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caravan, If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 4
  • Caravan - If I Could Do It All Over Again I&#039;d Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Caravan - If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caravan, If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You, Don't Worry, As I Feel I Die, Martinian, Only Cox, Reprise, Hello Hello, Asforteri 25, Fran?oise, For Richard, Warlock, Limits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan - If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома рок-группы Caravan, вышедшего в 1970 году. Британская рок-группа Caravan была основана в 1968 году бывшими участниками коллектива Wilde Flowers. Успех к группе пришёл в 1968-70 годах. Команда успешно выступает и записывается до сих пор, в настоящий момент на их счету 14 студийных работ, несколько концертников и сборников.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Caravan - If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caravan, If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You, Don't Worry, As I Feel I Die, Martinian, Only Cox, Reprise, Hello Hello, Asforteri 25, Fran?oise, For Richard, Warlock, Limits
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание второго студийного альбома рок-группы Caravan, вышедшего в 1970 году. Британская рок-группа Caravan была основана в 1968 году бывшими участниками коллектива Wilde Flowers. Успех к группе пришёл в 1968-70 годах. Команда успешно выступает и записывается до сих пор, в настоящий момент на их счету 14 студийных работ, несколько концертников и сборников.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan - If I Could Do It All Over Again I'd Do It All Over You (0805520240611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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