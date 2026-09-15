Capsicum Red - Appunti Per Un'idea Fissa (coloured) (8016158305166) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Capsicum Red
Альбом (сингл)
Appunti Per UnIdea Fissa
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 658743
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4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158305166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Capsicum Red
Альбом (сингл)
Appunti Per UnIdea Fissa
Трек-лист
Milord, Scoubidou, Gli Zingari, TAmer? Dolcemente, LArlecchino Gitano, LAcqua Viva, Piree), Bikini, Love In Portofino, O Sole Mio, La Canzone DOrfeo, Felicit?
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Capsicum Red - Appunti Per Un'idea Fissa (coloured) (8016158305166) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Capsicum Red / Appunti Per Unidea Fissa (1LP) – это прекрасная возможность пополнить вашу коллекцию музыкальных шедевров. Альбом Appunti Per Unidea Fissa от исполнителя Capsicum Red представлен в формате одиночного винилового диска. В этой пластинке вы найдете захватывающие музыкальные композиции, полные энергии и красивых мелодий. Купить виниловую пластинку Capsicum Red / Appunti Per Unidea Fissa (1LP) – это отличный способ оценить талант этого талантливого коллектива. Погрузитесь в уникальную атмосферу и насладитесь чистым звучанием настоящей музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158305166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Capsicum Red
Альбом (сингл)
Appunti Per UnIdea Fissa
Трек-лист
Milord, Scoubidou, Gli Zingari, TAmer? Dolcemente, LArlecchino Gitano, LAcqua Viva, Piree), Bikini, Love In Portofino, O Sole Mio, La Canzone DOrfeo, Felicit?
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Купить виниловую пластинку Capsicum Red / Appunti Per Unidea Fissa (1LP) – это прекрасная возможность пополнить вашу коллекцию музыкальных шедевров. Альбом Appunti Per Unidea Fissa от исполнителя Capsicum Red представлен в формате одиночного винилового диска. В этой пластинке вы найдете захватывающие музыкальные композиции, полные энергии и красивых мелодий. Купить виниловую пластинку Capsicum Red / Appunti Per Unidea Fissa (1LP) – это отличный способ оценить талант этого талантливого коллектива. Погрузитесь в уникальную атмосферу и насладитесь чистым звучанием настоящей музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Capsicum Red - Appunti Per Un'idea Fissa (coloured) (8016158305166) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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