Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка
One Way. Or Another стал вторым студийным альбомом супергруппы Cactus. В состав группы вошли ритм-секция Vanilla Fudge Кармин Аппайс (барабаны) и Тим Богерт (бас), а также бывший вокалист Amboy Dukes Расти Дэй (вокал / губная гармошка) и Джим Маккарти (гитара) из Mitch Ryder &amp;amp; the Detroit Wheels и Buddy Miles Express. В альбом вошли восемь треков, шесть из которых - оригиналы и два кавера. Начинается он с трека из последней серии, неожиданно медленной и тяжелой версии песни Литтл Ричарда Long Tall Sally. Другой кавер - версия песни Чака Уиллиса Feel So Bad. Среди оригиналов выделяются Rock N Roll Children, Big Mama Boogie - Parts I &amp;amp; II и заглавная композиция, которая завершает альбом. One Way. Or Another вышел ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на виниле золотого цвета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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