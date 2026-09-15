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Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка

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Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Live From The Ryman
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020504453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Live From The Ryman
Трек-лист
When One Door Opens, Royal Tea, Lookout Man!, High Class Girl, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, It, A Conversation With Alice, Beyond The Silence, Lonely Boy, Cradle Rock, Walk In My Shadow, A Day Yesterday / Starship Trooper - Wurm
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка

Now Serving: Royal Tea - Live From The Ryman - концертный альбом Джо Бонамассы, вышедший в 2021 году, записанный годом ранее, во время выступления в Ryman Auditorium в городе Нэшвиле, штат Теннеси США. Концерт, состоявшийся в разгар пандемии, имел целью поддержать фанатов в разгар кризиса, вызванного локдаунами. В сет-лист концерта вошли новые композиции Джо Бонамасса с последнего альбома Royal Tea (2020), вдохновлённого британскими гитаристами, которых звезда американского блюз-рока считает своими учителями - Джеффом Бэком, Джоном Мейоллом, Эриком Клэпотом и Cream. Также на диске содержатся исполнение песен с дебютного альбома A Day Yesterday (2000), который положил начало блестящей карьере музыканта. Издание на двойном 180-гр прозрачном виниле. Джо Бонамасса - американский гитарист-виртуоз, исполнитель музыки в стиле блюз-рок, автор песен, певец. Взял в руки гитару в возрасте четырех лет. В 10 лет начал выступать публично, а в 12 открывал концерт самого Би Би Кинга. Первую пластинку выпустил в 2000 году A Day Yesterday. Организовал собственный проект Bloodline. Плодотворно работает, выпуская каждый год по альбому сольно или вместе с другими музыкантами. Регулярно проводит гастрольные туры



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020504453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Live From The Ryman
Трек-лист
When One Door Opens, Royal Tea, Lookout Man!, High Class Girl, Why Does It Take So Long To Say Goodbye, It, A Conversation With Alice, Beyond The Silence, Lonely Boy, Cradle Rock, Walk In My Shadow, A Day Yesterday / Starship Trooper - Wurm
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Now Serving: Royal Tea - Live From The Ryman - концертный альбом Джо Бонамассы, вышедший в 2021 году, записанный годом ранее, во время выступления в Ryman Auditorium в городе Нэшвиле, штат Теннеси США. Концерт, состоявшийся в разгар пандемии, имел целью поддержать фанатов в разгар кризиса, вызванного локдаунами. В сет-лист концерта вошли новые композиции Джо Бонамасса с последнего альбома Royal Tea (2020), вдохновлённого британскими гитаристами, которых звезда американского блюз-рока считает своими учителями - Джеффом Бэком, Джоном Мейоллом, Эриком Клэпотом и Cream. Также на диске содержатся исполнение песен с дебютного альбома A Day Yesterday (2000), который положил начало блестящей карьере музыканта. Издание на двойном 180-гр прозрачном виниле. Джо Бонамасса - американский гитарист-виртуоз, исполнитель музыки в стиле блюз-рок, автор песен, певец. Взял в руки гитару в возрасте четырех лет. В 10 лет начал выступать публично, а в 12 открывал концерт самого Би Би Кинга. Первую пластинку выпустил в 2000 году A Day Yesterday. Организовал собственный проект Bloodline. Плодотворно работает, выпуская каждый год по альбому сольно или вместе с другими музыкантами. Регулярно проводит гастрольные туры


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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