Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joe Bonamassa - Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman (0810020504453) виниловая пластинка
Now Serving: Royal Tea - Live From The Ryman - концертный альбом Джо Бонамассы, вышедший в 2021 году, записанный годом ранее, во время выступления в Ryman Auditorium в городе Нэшвиле, штат Теннеси США. Концерт, состоявшийся в разгар пандемии, имел целью поддержать фанатов в разгар кризиса, вызванного локдаунами. В сет-лист концерта вошли новые композиции Джо Бонамасса с последнего альбома Royal Tea (2020), вдохновлённого британскими гитаристами, которых звезда американского блюз-рока считает своими учителями - Джеффом Бэком, Джоном Мейоллом, Эриком Клэпотом и Cream. Также на диске содержатся исполнение песен с дебютного альбома A Day Yesterday (2000), который положил начало блестящей карьере музыканта. Издание на двойном 180-гр прозрачном виниле. Джо Бонамасса - американский гитарист-виртуоз, исполнитель музыки в стиле блюз-рок, автор песен, певец. Взял в руки гитару в возрасте четырех лет. В 10 лет начал выступать публично, а в 12 открывал концерт самого Би Би Кинга. Первую пластинку выпустил в 2000 году A Day Yesterday. Организовал собственный проект Bloodline. Плодотворно работает, выпуская каждый год по альбому сольно или вместе с другими музыкантами. Регулярно проводит гастрольные туры
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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