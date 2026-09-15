Top.Mail.Ru
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072556270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Caravan, Sweet N Sour, In The Wee Small Hours Of The Morning, This Is For Albert, Skylark, Thermo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP) - это погружение в волшебный мир джаза в исполнении легендарного коллектива The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки. Альбом Caravan является одним из выдающихся творений группы и представляет собой сокровищницу музыкальных идей и великолепных мелодий. Каждая композиция на этой пластинке переносит слушателя в мир глубокого и душевного джаза, наполняя его незабываемыми эмоциями. Арт Блейки и его команда музыкантов сыграли на этом альбоме с невероятным мастерством, демонстрируя свою энергию и талант. The Jazz Messengers создали особую атмосферу, где каждый звук, каждая нота оживают и наполняют пространство музыкальными вибрациями. Если вы хотите погрузиться в атмосферу великого джаза и приобрести виниловую пластинку, тогда купите Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP). Этот альбом станет настоящим сокровищем для истинных ценителей музыки, добавив особую глубину и настроение в вашу коллекцию. Неповторимый стиль и уникальное звучание The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки оставят вас в восторге, приобщив вас к величайшим произведениям джазового искусства.

Отзывы о товаре Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072556270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Caravan, Sweet N Sour, In The Wee Small Hours Of The Morning, This Is For Albert, Skylark, Thermo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Описание
Купить виниловую пластинку Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP) - это погружение в волшебный мир джаза в исполнении легендарного коллектива The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки. Альбом Caravan является одним из выдающихся творений группы и представляет собой сокровищницу музыкальных идей и великолепных мелодий. Каждая композиция на этой пластинке переносит слушателя в мир глубокого и душевного джаза, наполняя его незабываемыми эмоциями. Арт Блейки и его команда музыкантов сыграли на этом альбоме с невероятным мастерством, демонстрируя свою энергию и талант. The Jazz Messengers создали особую атмосферу, где каждый звук, каждая нота оживают и наполняют пространство музыкальными вибрациями. Если вы хотите погрузиться в атмосферу великого джаза и приобрести виниловую пластинку, тогда купите Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP). Этот альбом станет настоящим сокровищем для истинных ценителей музыки, добавив особую глубину и настроение в вашу коллекцию. Неповторимый стиль и уникальное звучание The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки оставят вас в восторге, приобщив вас к величайшим произведениям джазового искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - стоимость товара 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...