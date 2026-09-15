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Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 1
Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 2
Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 3
Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 4
Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 5
Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 6
Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 7
Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Know What I Meanx
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 2
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 3
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 4
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 5
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 6
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 7
  • Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658699
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Загружаем...
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Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Know What I Meanx
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Waltz For Debby, Goodbye, Who Caresx, Venice, Toy, Elsa, Nancy (With The Laughing Face), Know What I Meanx
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу гармоничного сотрудничества двух великих музыкантов. На этом альбоме, записанном в изящном стиле и формате виниловой пластинки, Cannonball Adderley и Bill Evans демонстрируют свое мастерство и глубокое понимание музыки. Их музыкальное взаимодействие воплощает настоящую гармонию и чувственность. Записанный и выпущенный в 1961 году, альбом Know What I Meanx привлекает внимание своей красотой и глубиной музыкальных композиций. Органичное сочетание саксофона Cannonball Adderley и фортепиано Bill Evans создает неповторимую атмосферу, погружающую слушателя в мир эмоций и искусства. Если вы любите джаз и хотите приобрести виниловую пластинку, не упустите шанс купить Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP). Этот альбом обязательно порадует вас своей красотой и высоким качеством записи. Добавьте Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP) в свою коллекцию и наслаждайтесь исключительным музыкальным сотрудничеством великих джазовых мастеров. Купите эту виниловую пластинку и откройте для себя уникальный звук, который они создают вместе!

Отзывы о товаре Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Know What I Meanx
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Waltz For Debby, Goodbye, Who Caresx, Venice, Toy, Elsa, Nancy (With The Laughing Face), Know What I Meanx
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу гармоничного сотрудничества двух великих музыкантов. На этом альбоме, записанном в изящном стиле и формате виниловой пластинки, Cannonball Adderley и Bill Evans демонстрируют свое мастерство и глубокое понимание музыки. Их музыкальное взаимодействие воплощает настоящую гармонию и чувственность. Записанный и выпущенный в 1961 году, альбом Know What I Meanx привлекает внимание своей красотой и глубиной музыкальных композиций. Органичное сочетание саксофона Cannonball Adderley и фортепиано Bill Evans создает неповторимую атмосферу, погружающую слушателя в мир эмоций и искусства. Если вы любите джаз и хотите приобрести виниловую пластинку, не упустите шанс купить Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP). Этот альбом обязательно порадует вас своей красотой и высоким качеством записи. Добавьте Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP) в свою коллекцию и наслаждайтесь исключительным музыкальным сотрудничеством великих джазовых мастеров. Купите эту виниловую пластинку и откройте для себя уникальный звук, который они создают вместе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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