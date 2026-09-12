Arjen Anthony Lucassen's Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка
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Описание товара Arjen Anthony Lucassen's Star One - Victims Of The Modern Age (0194399833414) виниловая пластинка
Переиздание второго студийного альбома прог-рок-проекта Арьена Лукассена Star One, Victims of The Modern Age 2010 года.. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру композитор и мультиинструменталист Арьен Лукассен прочно зарекомендовал себя во всем мире как движущая сила прогрессивного рока. Этот многогранный голландец известен прежде всего своим рок-оперным проектом Ayreon, но также регулярно участвует в других музыкальных проектах, таких как Ambeon, Guilt Machine и Star One. Все эти проекты исследуют различные аспекты музыкальной личности Лукассена. Лукассен стремится сохранить постоянный состав вокалистов для Star One, а не смешивать его с постоянно меняющимся вокальным составом, характерным для Ayreon. В «Victims of The Modern Age» он воссоединил звездный состав ведущих вокалистов с первого альбома «Space Metal» (2002): Рассел Аллен (Symphony X), Дамиан Уилсон (Headspace, Threshold), Флор Янсен (ReVamp, ex. -After Forever) и Дэн Свано (Nightingale, Second Sky, экс-Edge Of Sanity). От стремительного мощного вокала до навязчиво мелодичных пассажей и брутального рыка - контрастные вокальные стили этих великолепных исполнителей придают каждой песне потрясающее разнообразие вокальных текстур. Что касается инструментов, Лукассен сам играл на ритм-гитарах, органе Hammond, меллотроне, струнах Solina и аналоговых синтезаторах, а также пригласил барабанщика Эда Варби (Ayreon, Hail of Bullets, Gorefest) и басиста Питера Винка, чтобы они заложили ы основу мощную ритм-секцию. Он также привлек устрашающие сольные навыки бывшего клавишника After Forever Йоста ван ден Брука и гитариста Гэри Веркампа (Shadow Gallery), каждый из которых исполняет свои запоминающиеся соло. Помимо этого внушительного состава, Лукассен завербовал еще трех вокалистов - Майка Андерссона (Cloudscape, Full Force, Silent Memorial), Родни Блейза и бывшего фронтмена Black Sabbath Тони Мартина - для некоторых дополнительных треков, которые будут включены на CD2 альбома в качестве бонусов.
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