Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Anaal Nathrakh, A New Kind Of Horror (0039841560213) виниловая пластинка
ANAAL NATHRAKH - британский extreme metal дуэт, начавший свой путь исключительно как студийный проект, несущий в себе тотальный black metal армагеддон и сырую ярость. Название группы - заклинание Мерлина из фильма Джона Бурмана Экскалибур, которое лингвист Майкл Эверсон расшифровал как змеиное дыхание. Дискография британцев насчитывает ряд демок, EP и девять полноформатных альбомов, а музыкальная составляющая далеко ушла от первоначальных сырых блэковых настроений - за счет влияния грайндкора и дэт-металла. Постепенно работы британцев обрастали сессионными музыкантами, а с конца 2005-го года началась концертная деятельность. A Kind Of Horror - десятый полноформатный альбом британцев, выход которого состоялся 28-го сентября на Metal Blade Records. По давно сложившейся традиции музыканты сами занимались всей работой над релизом (запись, сведение, мастеринг, оформление и продюсирование). В песне Vi Coactus отметился Brandan Schieppati, вокалист BLEEDING THROUGH.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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