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KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1)

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KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 1
KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 2
KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 3
KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 4
KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 5
KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
  • KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 1
  • KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 2
  • KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 3
  • KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 4
  • KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 5
  • KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658431
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Масла для двигателей
Размеры в упаковке, см
25х10х6
Вес, кг.
1

Описание товара KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1)

Минеральное масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL SAE 30 41512-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Летнее моторное масло SAE 30 создано с использованием высококачественных присадок для обеспечения безупречной производительности и надежности вашего двигателя в условиях высоких рабочих температур. Высокая степень очистки и современный комплекс присадок гарантируют оптимальную производительность и надежность двигателя. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.

Отзывы о товаре KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Масла для двигателей
Описание
Минеральное масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL SAE 30 41512-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Летнее моторное масло SAE 30 создано с использованием высококачественных присадок для обеспечения безупречной производительности и надежности вашего двигателя в условиях высоких рабочих температур. Высокая степень очистки и современный комплекс присадок гарантируют оптимальную производительность и надежность двигателя. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - этот товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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