STEHER 4Т-10W40, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (76010-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара STEHER 4Т-10W40, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (76010-1)
Масло полусинтетическое 4Т-10W40 для 4-тактных двигателей, 1 л STEHER 76010-1 специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Усилено синтетическими базовыми компонентами для обеспечения эффективной защиты двигателя. Применяется для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.). Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -25 до +40°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа. Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре.
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