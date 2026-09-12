ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25)
Вибрационный насос с нижним забором воды ЗУБР Родничок-Н кабель 25 м НВН-25 - идеальное устройство для перекачивания жидкостей, благодаря своей производительности, простоте конструкции и неприхотливости в эксплуатации. Может использоваться при осушении емкостей, для забора воды из скважин и колодцев, осушения затопленных мест, откачки воды из подвалов, аэрации и циркуляции воды. Усиленный алюминиевый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева. Конструкция насоса с нижним забором воды позволяет откачивать воду из резервуара до минимального уровня.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 450 руб.1113 руб. в СплитДренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 ...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор...
-
В наличииЦена 4 600 руб. 5 850 руб.1150 руб. в СплитНасос погружной Зубр НПБ-300
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитДренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97...
-
В наличииЦена 4 710 руб. 6 113 руб.1178 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитДренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (972...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99502, DW-3,5-90S, винтовой, диаметр 3,5", ...
-
В наличииЦена 4 870 руб. 7 350 руб.1218 руб. в СплитНасос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4
-
В наличииЦена 4 870 руб. 5 738 руб.1218 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-400
-
В наличииЦена 4 930 руб. 5 738 руб.1233 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитФекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Отзывы о товаре ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25)