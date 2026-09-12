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ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25)

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ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 1
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 2
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 3
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 4
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 5
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 6
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 7
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 8
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 9
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 10
ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос вибрационный
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 1
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 2
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 3
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 4
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 5
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 6
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 7
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 8
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 9
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 10
  • ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658404
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос вибрационный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х11
Вес, кг.
4.63

Описание товара ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25)

Вибрационный насос с нижним забором воды ЗУБР Родничок-Н кабель 25 м НВН-25 - идеальное устройство для перекачивания жидкостей, благодаря своей производительности, простоте конструкции и неприхотливости в эксплуатации. Может использоваться при осушении емкостей, для забора воды из скважин и колодцев, осушения затопленных мест, откачки воды из подвалов, аэрации и циркуляции воды. Усиленный алюминиевый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева. Конструкция насоса с нижним забором воды позволяет откачивать воду из резервуара до минимального уровня.

Отзывы о товаре ЗУБР Родничок-Н, 25 м, вибрационный насос с нижним забором (НВН-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос вибрационный
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационный насос с нижним забором воды ЗУБР Родничок-Н кабель 25 м НВН-25 - идеальное устройство для перекачивания жидкостей, благодаря своей производительности, простоте конструкции и неприхотливости в эксплуатации. Может использоваться при осушении емкостей, для забора воды из скважин и колодцев, осушения затопленных мест, откачки воды из подвалов, аэрации и циркуляции воды. Усиленный алюминиевый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева. Конструкция насоса с нижним забором воды позволяет откачивать воду из резервуара до минимального уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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