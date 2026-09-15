Top.Mail.Ru
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 1
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 2
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 3
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 4
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 5
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 6
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 7
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 8
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 9
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 10
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 11
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 12
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 13
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 14
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 15
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 16
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 17
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 18
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 19
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 20
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 21
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 22
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 23
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 24
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 25
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 1
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 2
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 3
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 4
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 5
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 6
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 7
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 8
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 9
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 10
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 11
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 12
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 13
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 14
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 15
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 16
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 17
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 18
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 19
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 20
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 21
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 22
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 23
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 24
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 25
  • Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321)
1 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321)

Пневматический краскораспылитель Matrix HP 57321 с верхним бачком объемом 0,6 л и соплом диаметром 1,7 мм расходует 140-280 литров воздуха в минуту и используется для равномерного нанесения лакокрасочных материалов, пропиток, грунтовок и других растворов. Распыление по технологии HP (High Pressure, высокое давление) обеспечивает повышенную производительность и ускоряет выполнение работ. Краскораспылитель пригодится во время строительных, ремонтных работ, а также обслуживания автомобилей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.6
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскораспылитель Matrix HP 57321 с верхним бачком объемом 0,6 л и соплом диаметром 1,7 мм расходует 140-280 литров воздуха в минуту и используется для равномерного нанесения лакокрасочных материалов, пропиток, грунтовок и других растворов. Распыление по технологии HP (High Pressure, высокое давление) обеспечивает повышенную производительность и ускоряет выполнение работ. Краскораспылитель пригодится во время строительных, ремонтных работ, а также обслуживания автомобилей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскораспылитель HP пневмат. с верхним бачком V= 0,6 л, сопло диаметром 1.7 мм Matrix (57321) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...