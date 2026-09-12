Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366)
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Характеристики
Описание товара Краскораспылитель AS 802 HVLP, профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,4 мм Stels (57366)
Профессиональный краскораспылитель всасывающего типа Stels AS 802 57366 с соплом 1,4 мм подходит для окрашивания любых материалов, покрытия лаком деревянных поверхностей, распыления жидких составов на потолок и стены, а также может использоваться в сельском хозяйстве и даже на пищевых предприятиях для декорирования тортов и другой продукции. Работает по технологии HVLP («высокий объем, низкое давление»), формирует четкий факел, удобен для покраски с небольшого расстояния. Процент переноса материала на обрабатываемую поверхность увеличен до 60-65 %, что на 30-35 % больше, чем у краскопультов с высоким давлением.
Преимущества
- Хороший обзор рабочей зоны — алюминиевая емкость для краски объемом 1 л расположена снизу.
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из металла и хромирован для защиты от коррозии.
- Экономичность — расход материала составляет всего 100-150 мл/мин, полного бачка хватит для обработки большой поверхности.
- Простая подготовка к работе — быстросъемный коннектор Рапид (Евро) облегчает подключение краскораспылителя к компрессору.
- Широкие возможности — система регулировки давления воздуха и подачи материала позволяет решать разные задачи при помощи одного инструмента.
- Полная комплектация — краскопульт поставляется с ершиком и универсальным гаечным ключом.
- Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
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Профессиональный краскораспылитель всасывающего типа Stels AS 802 57366 с соплом 1,4 мм подходит для окрашивания любых материалов, покрытия лаком деревянных поверхностей, распыления жидких составов на потолок и стены, а также может использоваться в сельском хозяйстве и даже на пищевых предприятиях для декорирования тортов и другой продукции. Работает по технологии HVLP («высокий объем, низкое давление»), формирует четкий факел, удобен для покраски с небольшого расстояния. Процент переноса материала на обрабатываемую поверхность увеличен до 60-65 %, что на 30-35 % больше, чем у краскопультов с высоким давлением.
Преимущества
- Хороший обзор рабочей зоны — алюминиевая емкость для краски объемом 1 л расположена снизу.
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из металла и хромирован для защиты от коррозии.
- Экономичность — расход материала составляет всего 100-150 мл/мин, полного бачка хватит для обработки большой поверхности.
- Простая подготовка к работе — быстросъемный коннектор Рапид (Евро) облегчает подключение краскораспылителя к компрессору.
- Широкие возможности — система регулировки давления воздуха и подачи материала позволяет решать разные задачи при помощи одного инструмента.
- Полная комплектация — краскопульт поставляется с ершиком и универсальным гаечным ключом.
- Эргономичность — рукоятка с рельефной поверхностью удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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