Top.Mail.Ru
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels (57361) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels (57361)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 1
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 2
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 3
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 4
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 5
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 6
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 7
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 8
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 1
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 2
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 3
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 4
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 5
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 6
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 7
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 8
  • Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels (57361)
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Рабочее давление, Бар
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels (57361)

Гравитационный краскораспылитель Stels AG 810 HVLP 57361 с соплами диаметром 0,8 и 1 мм предназначен для выполнения среднего объема работ: декорирования небольших поверхностей, окраски металлических деталей, покрытия мебели лаком. Может использоваться дома, в гараже, автосервисе, частной мастерской, на небольшой строительной площадке. Решать поставленные задачи помогают 2 сопла диаметром 0,8 мм и 1 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels (57361)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
0.1
Рабочее давление, Бар
2
Страна производитель
Китай
Описание
Гравитационный краскораспылитель Stels AG 810 HVLP 57361 с соплами диаметром 0,8 и 1 мм предназначен для выполнения среднего объема работ: декорирования небольших поверхностей, окраски металлических деталей, покрытия мебели лаком. Может использоваться дома, в гараже, автосервисе, частной мастерской, на небольшой строительной площадке. Решать поставленные задачи помогают 2 сопла диаметром 0,8 мм и 1 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм Stels (57361) – стоимость товара 1820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...