Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-02BM 26116 с Li-Ion аккумуляторами 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т.п. Оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительных объектах, пригодится в процессе ремонта, при сборке мебели и т.д. Система защиты от перегрузки, перегрева, глубокой разрядки и нежелательного перезаряда обеспечивает долговечность инструмента и комфортную работу.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — дрель-шуруповерт удобно настроить под материалы разной жесткости и получить высококачественный результат.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Быстрая зарядка — разряженный литий-ионный аккумулятор будет полностью готов к работе всего лишь за 1 час.
- Работа без непредвиденных остановок — LED-индикатор позволяет отслеживать заряд АКБ, также инструмент комплектуется запасной батареей.
- Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 2 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — обрезиненное покрытие корпуса, клавиши включения и нижней части батареи исключают проскальзывание инструмента на любых поверхностях.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и сни
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ...
-
В наличииЦена 5 580 руб. 8 400 руб.1395 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бе...
-
В наличииЦена 5 650 руб. 11 120 руб.1413 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч)
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч),...
-
В наличииЦена 5 690 руб. 7 940 руб.1423 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah)
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (...
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А...
-
В наличииЦена 5 900 руб. 8 500 руб.1475 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (Д...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессио...
-
В наличииЦена 5 960 руб. 8 663 руб.1490 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.7...
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитАккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6280, CLASSIC, бе...
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-02BM 26116 с Li-Ion аккумуляторами 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т.п. Оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительных объектах, пригодится в процессе ремонта, при сборке мебели и т.д. Система защиты от перегрузки, перегрева, глубокой разрядки и нежелательного перезаряда обеспечивает долговечность инструмента и комфортную работу.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — дрель-шуруповерт удобно настроить под материалы разной жесткости и получить высококачественный результат.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Быстрая зарядка — разряженный литий-ионный аккумулятор будет полностью готов к работе всего лишь за 1 час.
- Работа без непредвиденных остановок — LED-индикатор позволяет отслеживать заряд АКБ, также инструмент комплектуется запасной батареей.
- Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 2 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — обрезиненное покрытие корпуса, клавиши включения и нижней части батареи исключают проскальзывание инструмента на любых поверхностях.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и сни
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-02BM, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26116)