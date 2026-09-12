Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-12CB, Li-Ion, 12 В, 1 акк. Denzel (26102)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
16
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штУстройство зарядное - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
21
Макс. диаметр сверления дерева
16
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-12CB, Li-Ion, 12 В, 1 акк. Denzel (26102)
Автоматическое зарядное устройство нового поколения Denzel IBC-12-1.8 28451 предназначено для аккумуляторных батарей Denzel с номинальным напряжением 12 В, максимальный ток заряда составляет 1,8 А. Обеспечивает бережную и максимальную зарядку АКБ для получения высокой производительности инструментов Denzel.
Преимуществ
- Долговечность аккумуляторов — интеллектуальная зарядка происходит в щадящем режиме до глубокого заряда с сохранением КПД и без снижения емкости.
- Электронное управление — процесс работы сопровождается непрерывным контролем степени заряда и температуры.
- Автоотключение — устройство прекращает работу по окончании зарядки.
- Работа без риска поломки — производитель предусмотрел систему защиты ЗУ и АКБ от перегрузок, короткого замыкания и переполюсовки контактов.
- Удобный контроль — LED-индикатор сообщит об окончании процесса зарядки.
- Длина кабеля питания 1,6 м — можно расположить устройство в удобном месте.
- Малый вес 0,38 кг — зарядное устройство удобно брать с собой на рабочую площадку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штУстройство зарядное - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
21
Макс. диаметр сверления дерева
16
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Нет
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Автоматическое зарядное устройство нового поколения Denzel IBC-12-1.8 28451 предназначено для аккумуляторных батарей Denzel с номинальным напряжением 12 В, максимальный ток заряда составляет 1,8 А. Обеспечивает бережную и максимальную зарядку АКБ для получения высокой производительности инструментов Denzel.
Преимуществ
- Долговечность аккумуляторов — интеллектуальная зарядка происходит в щадящем режиме до глубокого заряда с сохранением КПД и без снижения емкости.
- Электронное управление — процесс работы сопровождается непрерывным контролем степени заряда и температуры.
- Автоотключение — устройство прекращает работу по окончании зарядки.
- Работа без риска поломки — производитель предусмотрел систему защиты ЗУ и АКБ от перегрузок, короткого замыкания и переполюсовки контактов.
- Удобный контроль — LED-индикатор сообщит об окончании процесса зарядки.
- Длина кабеля питания 1,6 м — можно расположить устройство в удобном месте.
- Малый вес 0,38 кг — зарядное устройство удобно брать с собой на рабочую площадку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-12CB, Li-Ion, 12 В, 1 акк. Denzel (26102) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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