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Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stels (50529) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stels (50529)

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Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stels
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1335
Рабочий ход, мм
1220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
6 980 руб.  8 950 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stels (50529)
6 980 руб. -22%
8 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1335
Рабочий ход, мм
1220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.26х0.14
Вес, кг.
17

Описание товара Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stels (50529)

Реечный домкрат Stels 3 тонны, 115-1335 миллиметров, High Jack универсальное механическое устройство для обслуживания легковых автомобилей. Благодаря большой высоте подъема и значительной грузоподъемности может работать с грузовиками и внедорожниками. Наличие зацепной петли на конце несущей рейки позволяет использовать инструмент в качестве ручной лебедки.

Отзывы о товаре Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stels (50529)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1335
Рабочий ход, мм
1220
Страна производитель
Китай
Описание
Реечный домкрат Stels 3 тонны, 115-1335 миллиметров, High Jack универсальное механическое устройство для обслуживания легковых автомобилей. Благодаря большой высоте подъема и значительной грузоподъемности может работать с грузовиками и внедорожниками. Наличие зацепной петли на конце несущей рейки позволяет использовать инструмент в качестве ручной лебедки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stels (50529) - этот товар вы можете купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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