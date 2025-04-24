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Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527)

15 Отзывы
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Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 1
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 2
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 3
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 4
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 5
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 6
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 7
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 8
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 9
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 10
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 11
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 12
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 13
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 14
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 15
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 16
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 17
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 18
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1030
Рабочий ход, мм
915
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 1
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 2
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 3
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 4
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 5
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 6
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 7
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 8
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 9
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 10
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 11
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 12
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 13
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 14
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 15
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 16
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 17
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 18
  • Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527)
6 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1030
Рабочий ход, мм
915
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.26х0.15
Вес, кг.
15.2

Описание товара Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527)

Реечный домкрат Stels с грузоподъемностью 3 тонны — настоящий помощник для тяжёлых задач. Стартовая высота подхвата всего 115 мм позволяет использовать его даже там, где зазор минимальный. При этом высота подъема впечатляет — целых 1030 мм! Это открывает большие возможности для работы с внедорожниками, грузовиками и спецтехникой. Весит домкрат всего 5,2 кг, благодаря чему его удобно перевозить и хранить. Надёжное решение для тех, кто ценит мощность и функциональность.

Отзывы о товаре Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527)

Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Валерия А.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Инструкция для столь опасного инструмента никакая. Пришлось искать инструкцию на оригинал из США. Там все четко.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первый реечный домкрат, пробовал опустить машину, так как в комплекте не шла инструкция по пользованию и техники безопасности при работе. Сломал себе палец ручкой домкрата при сбросе груза. Потом посмотрел видео с этой проблемой сталкивались многие.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2022
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар мужу понравилось
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный домкрат. а также хороший помошник в хозяйстве и по строительству.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2021
Сябит Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный реечный домкрат ,не заменимый помошник в хозяйстве поднимает и опускает без заеданий,просто супер!Жалею что не приобрел его раньше!
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2021
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь за эти деньги, со своими прямыми обязывается справляется на ура
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2021
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
вытаскивал железные столбы от забора, справился!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2021
Дмитриев Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат копия дорогих брендов, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2020
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Поднимали Ниву,УАЗ,Додж Караван,бетонную плиту.Не срывается,механизм работает чётко.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2020
виктор к.

Достоинства:


Комментарий:
купил для работы, поднимал жо трех тонн, выдерживает, не пожалел что купил.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2020
Василий У.

Достоинства:


Комментарий:
из грязи уаз поднимает, но нужен хороший и широкий упор под домкрат
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2020
Рустем Я.

Достоинства:


Комментарий:
окупил себя за первый рабочий день.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2020
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
те, кто думает, что он бросает при опускании, это без нагрузки так происходит. под грузом так же опускает, как и поднимает. больше 1,5т думаю не стоит ему давать.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2020
Панков Р.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел приобрести эту "палочку выручалочку", на дворе зима поэтому в полной мере провести тестирование данного домкрата небыло возможности, но небольшие испытания провести все же удалось. Результат... Читать полностью



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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1030
Рабочий ход, мм
915
Страна производитель
Китай
Описание
Реечный домкрат Stels с грузоподъемностью 3 тонны — настоящий помощник для тяжёлых задач. Стартовая высота подхвата всего 115 мм позволяет использовать его даже там, где зазор минимальный. При этом высота подъема впечатляет — целых 1030 мм! Это открывает большие возможности для работы с внедорожниками, грузовиками и спецтехникой. Весит домкрат всего 5,2 кг, благодаря чему его удобно перевозить и хранить. Надёжное решение для тех, кто ценит мощность и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Валерия А.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Инструкция для столь опасного инструмента никакая. Пришлось искать инструкцию на оригинал из США. Там все четко.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первый реечный домкрат, пробовал опустить машину, так как в комплекте не шла инструкция по пользованию и техники безопасности при работе. Сломал себе палец ручкой домкрата при сбросе груза. Потом посмотрел видео с этой проблемой сталкивались многие.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2022
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар мужу понравилось
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2022
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный домкрат. а также хороший помошник в хозяйстве и по строительству.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2021
Сябит Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный реечный домкрат ,не заменимый помошник в хозяйстве поднимает и опускает без заеданий,просто супер!Жалею что не приобрел его раньше!
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2021
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь за эти деньги, со своими прямыми обязывается справляется на ура
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2021
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
вытаскивал железные столбы от забора, справился!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2021
Дмитриев Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат копия дорогих брендов, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2020
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Поднимали Ниву,УАЗ,Додж Караван,бетонную плиту.Не срывается,механизм работает чётко.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2020
виктор к.

Достоинства:


Комментарий:
купил для работы, поднимал жо трех тонн, выдерживает, не пожалел что купил.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2020
Василий У.

Достоинства:


Комментарий:
из грязи уаз поднимает, но нужен хороший и широкий упор под домкрат
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2020
Рустем Я.

Достоинства:


Комментарий:
окупил себя за первый рабочий день.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2020
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
те, кто думает, что он бросает при опускании, это без нагрузки так происходит. под грузом так же опускает, как и поднимает. больше 1,5т думаю не стоит ему давать.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2020
Панков Р.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел приобрести эту "палочку выручалочку", на дворе зима поэтому в полной мере провести тестирование данного домкрата небыло возможности, но небольшие испытания провести все же удалось. Результат... Читать полностью


Домкрат реечный профессиональный,3т, 115-1030 мм, High Jack Stels (50527) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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