Top.Mail.Ru
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 1
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 2
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 3
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 4
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 5
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 6
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 7
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 8
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 9
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 10
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 11
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 12
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 13
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 14
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 15
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 16
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 17
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 18
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 19
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 20
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 21
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 22
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 23
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 24
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 25
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 26
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 27
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 28
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 29
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 30
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 31
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 32
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
210
Высота подъема, мм
390
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
55
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 1
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 2
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 3
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 4
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 5
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 6
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 7
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 8
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 9
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 10
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 11
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 12
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 13
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 14
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 15
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 16
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 17
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 18
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 19
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 20
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 21
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 22
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 23
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 24
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 25
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 26
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 27
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 28
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 29
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 30
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 31
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 32
  • Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103)
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
210
Высота подъема, мм
390
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х14
Вес, кг.
3.36

Описание товара Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103)

Механический бутылочный домкрат Stels 50103 состоит из 2 частей: самого домкрата и ручки, имеет телескопический шток и используется для быстрого подъема грузов массой до 2 т на высоту от 180 до 395 мм. Домкрат предназначен для самостоятельного применения, будет полезен владельцам легковых автомобилей в дороге и гараже.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный

Отзывы о товаре Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
210
Высота подъема, мм
390
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Описание
Механический бутылочный домкрат Stels 50103 состоит из 2 частей: самого домкрата и ручки, имеет телескопический шток и используется для быстрого подъема грузов массой до 2 т на высоту от 180 до 395 мм. Домкрат предназначен для самостоятельного применения, будет полезен владельцам легковых автомобилей в дороге и гараже.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) – стоимость товара 2080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...