Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
210
Высота подъема, мм
390
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
В наличии
Код товара: 658262
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
210
Высота подъема, мм
390
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х14
Вес, кг.
3.36
Описание товара Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103)
Механический бутылочный домкрат Stels 50103 состоит из 2 частей: самого домкрата и ручки, имеет телескопический шток и используется для быстрого подъема грузов массой до 2 т на высоту от 180 до 395 мм. Домкрат предназначен для самостоятельного применения, будет полезен владельцам легковых автомобилей в дороге и гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механический бутылочный
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
210
Высота подъема, мм
390
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
55
Страна производитель
Китай
Механический бутылочный домкрат Stels 50103 состоит из 2 частей: самого домкрата и ручки, имеет телескопический шток и используется для быстрого подъема грузов массой до 2 т на высоту от 180 до 395 мм. Домкрат предназначен для самостоятельного применения, будет полезен владельцам легковых автомобилей в дороге и гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механический бутылочный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механический бутылочный
Домкрат механический бутылочный, 2 т, h подъема 210-390 мм, 2 части (домкрат, ручка) Stels (50103) – стоимость товара 2080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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