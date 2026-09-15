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Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels (51134) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels (51134)

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Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
535
Рабочий ход, мм
345
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels (51134)
7 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
535
Рабочий ход, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х30х20
Вес, кг.
21.73

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels (51134)

Подкатной гидравлический домкрат Stels 51134 с высоким подъемом 190 мм позволяет поднимать грузы весом до 3 т на высоту 535 мм и подходит для автомобилей класса SUV с увеличенным дорожным просветом. Может использоваться для самостоятельного обслуживания авто.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels (51134)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
535
Рабочий ход, мм
345
Страна производитель
Китай
Описание
Подкатной гидравлический домкрат Stels 51134 с высоким подъемом 190 мм позволяет поднимать грузы весом до 3 т на высоту 535 мм и подходит для автомобилей класса SUV с увеличенным дорожным просветом. Может использоваться для самостоятельного обслуживания авто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-535 мм Stels (51134) - по цене 7810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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