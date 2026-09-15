Домкрат гидравлический подкатной, быстрый подъем, 3т QUICK LIFT, 130-465 мм, проф Stels (51133)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
335
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб.
В наличии
Код товара: 658257
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8 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
335
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х39х20
Вес, кг.
33.36
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, быстрый подъем, 3т QUICK LIFT, 130-465 мм, проф Stels (51133)
Гидравлический подкатной домкрат 3 т STELS QUICK LIFT 51133 представляет собой профессиональное оборудование, которое позволяет обслуживать как легковые автомобили, так и внедорожники, минивэны. Система "QUICK LIFT" гарантирует быстрый подъем опорной площадки всего за 7 полных качков рукоятью. Модель используется в автосервисах и шиномонтажных центрах. Четыре колеса обеспечивают маневренность, а также легкость транспортировки устройства.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Рабочий ход, мм
335
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат 3 т STELS QUICK LIFT 51133 представляет собой профессиональное оборудование, которое позволяет обслуживать как легковые автомобили, так и внедорожники, минивэны. Система "QUICK LIFT" гарантирует быстрый подъем опорной площадки всего за 7 полных качков рукоятью. Модель используется в автосервисах и шиномонтажных центрах. Четыре колеса обеспечивают маневренность, а также легкость транспортировки устройства.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной, быстрый подъем, 3т QUICK LIFT, 130-465 мм, проф Stels (51133) - данный товар вы можете купить по цене 8590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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