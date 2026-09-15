Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Рабочий ход, мм
440
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб.
В наличии
Код товара: 658255
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Рабочий ход, мм
440
Двухцилиндровый
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х37х21
Вес, кг.
33
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136)
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels LOW PROFILE QUICK LIFT 51136 используется для быстрого подъема на высоту 75-515 мм всех типов автомобилей со сверхнизким клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 12 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Рабочий ход, мм
440
Двухцилиндровый
Да
Страна производитель
Китай
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels LOW PROFILE QUICK LIFT 51136 используется для быстрого подъема на высоту 75-515 мм всех типов автомобилей со сверхнизким клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 12 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Купить Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136) - по цене 9220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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