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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136)

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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Рабочий ход, мм
440
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136)
9 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Рабочий ход, мм
440
Двухцилиндровый
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х37х21
Вес, кг.
33

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136)

Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels LOW PROFILE QUICK LIFT 51136 используется для быстрого подъема на высоту 75-515 мм всех типов автомобилей со сверхнизким клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 12 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
515
Рабочий ход, мм
440
Двухцилиндровый
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels LOW PROFILE QUICK LIFT 51136 используется для быстрого подъема на высоту 75-515 мм всех типов автомобилей со сверхнизким клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 12 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Домкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE QUICK LIFT, 75-515 мм, проф Stels (51136) - по цене 9220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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