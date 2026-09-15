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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250)

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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 37
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 38
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 37
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 38
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658248
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250)
10 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х38х19
Вес, кг.
34

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250)

Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51250 с низким подхватом используется для быстрого подъема на высоту 75-500 мм всех типов автомобилей массой до 3 т и с любым клиренсом, в том числе сверхнизким. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях профессионального техобслуживания и шиномонтажа, а также для личного использования.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Рабочий ход, мм
425
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51250 с низким подхватом используется для быстрого подъема на высоту 75-500 мм всех типов автомобилей массой до 3 т и с любым клиренсом, в том числе сверхнизким. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях профессионального техобслуживания и шиномонтажа, а также для личного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 75-500 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Denzel (51250) - по цене 10430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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