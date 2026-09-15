Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
450
Рабочий ход, мм
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
В наличии
Код товара: 658244
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
450
Рабочий ход, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х15
Вес, кг.
28
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139)
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels 51139 используется для быстрого подъема на высоту 120-450 мм всех типов автомобилей со стандартным клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе быстрого подъема QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
450
Рабочий ход, мм
330
Страна производитель
Китай
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels 51139 используется для быстрого подъема на высоту 120-450 мм всех типов автомобилей со стандартным клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе быстрого подъема QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - данный товар вы можете купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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