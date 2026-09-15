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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139)

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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 37
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 38
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 39
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 40
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 41
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 42
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 43
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 44
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 45
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 46
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 47
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 48
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 49
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
450
Рабочий ход, мм
330
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 37
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 38
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 39
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 40
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 41
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 42
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 43
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 44
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 45
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 46
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 47
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 48
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 49
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658244
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139)
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
450
Рабочий ход, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х15
Вес, кг.
28

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139)

Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels 51139 используется для быстрого подъема на высоту 120-450 мм всех типов автомобилей со стандартным клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе быстрого подъема QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
450
Рабочий ход, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Stels 51139 используется для быстрого подъема на высоту 120-450 мм всех типов автомобилей со стандартным клиренсом и массой до 3 тонн. Благодаря системе быстрого подъема QUICK LIFT для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 120-450 мм, быстрый подъем, проф. Stels (51139) - данный товар вы можете купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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