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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020)

13 Отзывы
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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 24
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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 29
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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 32
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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 37
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 38
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 39
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 40
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 41
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 42
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
355
Рабочий ход, мм
220
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 32
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  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 37
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 38
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 39
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 40
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 41
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 42
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020)
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
355
Рабочий ход, мм
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х23х14
Вес, кг.
10.48

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020)

Домкрат Matrix — это надежный и прочный инструмент, предназначенный для использования в самых различных условиях. С весом в 10,4 кг он достаточно компактный и удобный в транспортировке и хранении. Высота подхвата составляет 135 мм, что позволяет легко его устанавливать под автомобиль даже с небольшим дорожным просветом. Этот домкрат способен поднять груз весом до 2 тонн, что делает его идеальным выбором для большинства легковых автомобилей. Максимальная высота подъёма достигает 355 мм, что обеспечивает необходимый уровень подъёма для осуществления ремонтных работ или замены колёс. Бренд Matrix известен своим качеством и долговечностью продукции, и этот домкрат не является исключением. Он станет надежным помощником в вашем гараже или в багажнике автомобиля, готовым помочь в любой дорожной ситуации.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020)

Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целой упаковки.Домкрат выглядит отлично,в работе опробовал всё работает
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат хороший, попробовали - держит, все работает. В живую гораздо больше и мощнее, чем кажется на картинке.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший домкрат для бытового использования, крепкий, хорошая высота подхвата и подъёма.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, сегодня установил зимние шины,сократил уйму времени,поднимал Кашкай J11,по высоте и по весу держит уверенно,отдельно заказывал круглую резиновую опору, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Вася Г.

Достоинства:


Комментарий:
тяжёлый, мощный, жалко что опору нужно отдельно покупать.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат отличный. Для легковой машины само то, без усилий можно вывесить сразу два колеса. Был такой же только другого бренда, проработал лет 20.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,мощный домкрат по приемлемой цене. Удобно пользоваться, качество товара очень понравилось...беру не первый раз такой,прошлый прослужил в домашних условиях 4 года и украли его...другой даже и не рассматривал,взял такой же...ниву Шевроле поднимает без проблем...Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и цена! Взял другу, у меня такой же уже лет 7
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат соответствует заявленным характеристикам рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей Викторович

Достоинства:


Комментарий:
покупал другой фирмы чуть дешевле, он был очень слабый и недостаточная высота, этот прям отличный
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, хорошо упакован. Все цело! Мужу понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
отличный домкрат за свою сумму. обрабатывал дно машины и множество раз выручал. с его помощью обслуживаю постоянно 2 приоры. через пол года советую поменять масло.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая фирма, хотелось бы еще резиновую подкладку



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
355
Рабочий ход, мм
220
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат Matrix — это надежный и прочный инструмент, предназначенный для использования в самых различных условиях. С весом в 10,4 кг он достаточно компактный и удобный в транспортировке и хранении. Высота подхвата составляет 135 мм, что позволяет легко его устанавливать под автомобиль даже с небольшим дорожным просветом. Этот домкрат способен поднять груз весом до 2 тонн, что делает его идеальным выбором для большинства легковых автомобилей. Максимальная высота подъёма достигает 355 мм, что обеспечивает необходимый уровень подъёма для осуществления ремонтных работ или замены колёс. Бренд Matrix известен своим качеством и долговечностью продукции, и этот домкрат не является исключением. Он станет надежным помощником в вашем гараже или в багажнике автомобиля, готовым помочь в любой дорожной ситуации.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целой упаковки.Домкрат выглядит отлично,в работе опробовал всё работает
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат хороший, попробовали - держит, все работает. В живую гораздо больше и мощнее, чем кажется на картинке.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший домкрат для бытового использования, крепкий, хорошая высота подхвата и подъёма.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, сегодня установил зимние шины,сократил уйму времени,поднимал Кашкай J11,по высоте и по весу держит уверенно,отдельно заказывал круглую резиновую опору, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Вася Г.

Достоинства:


Комментарий:
тяжёлый, мощный, жалко что опору нужно отдельно покупать.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат отличный. Для легковой машины само то, без усилий можно вывесить сразу два колеса. Был такой же только другого бренда, проработал лет 20.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,мощный домкрат по приемлемой цене. Удобно пользоваться, качество товара очень понравилось...беру не первый раз такой,прошлый прослужил в домашних условиях 4 года и украли его...другой даже и не рассматривал,взял такой же...ниву Шевроле поднимает без проблем...Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и цена! Взял другу, у меня такой же уже лет 7
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат соответствует заявленным характеристикам рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Алексей Викторович

Достоинства:


Комментарий:
покупал другой фирмы чуть дешевле, он был очень слабый и недостаточная высота, этот прям отличный
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, хорошо упакован. Все цело! Мужу понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
отличный домкрат за свою сумму. обрабатывал дно машины и множество раз выручал. с его помощью обслуживаю постоянно 2 приоры. через пол года советую поменять масло.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая фирма, хотелось бы еще резиновую подкладку


Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135-355 мм Matrix (51020) - стоимость товара 3270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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