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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832)

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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
127
Высота подъема, мм
330
Рабочий ход, мм
203
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832)
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
127
Высота подъема, мм
330
Рабочий ход, мм
203
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х21х14
Вес, кг.
7.73

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832)

Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50832 с высотой подхвата 127 мм предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 330 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.



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Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
127
Высота подъема, мм
330
Рабочий ход, мм
203
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Сибртех 50832 с высотой подхвата 127 мм предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту до 330 мм. Применяется для обслуживания автомобилей со стандартным клиренсом. Компактный домкрат подходит для самостоятельного использования автовладельцами.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, 127-330 мм Сибртех (50832) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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