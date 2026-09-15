Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.8
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб.
В наличии
Код товара: 658225
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4 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х24х16
Вес, кг.
12.94
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155)
Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2.8 т, 135-385 мм 51155 позволяет поднимать грузы весом до 2.8 т на высоту 385 мм. За счет низкого подхвата 135 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2.8 т, 135-385 мм 51155 позволяет поднимать грузы весом до 2.8 т на высоту 385 мм. За счет низкого подхвата 135 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - этот товар вы можете купить по цене 4960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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