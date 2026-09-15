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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155)

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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.8
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658225
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155)
4 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х24х16
Вес, кг.
12.94

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155)

Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2.8 т, 135-385 мм 51155 позволяет поднимать грузы весом до 2.8 т на высоту 385 мм. За счет низкого подхвата 135 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2.8 т, 135-385 мм 51155 позволяет поднимать грузы весом до 2.8 т на высоту 385 мм. За счет низкого подхвата 135 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,8 т, 135-385 мм Denzel (51155) - этот товар вы можете купить по цене 4960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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