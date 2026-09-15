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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152)

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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152)
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х24х15
Вес, кг.
14.58

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152)

Гидравлический подкатной домкрат с фиксатором 2.5т 140-385 мм STELS 51152 за счет малой высоты подхвата можно эффективно использовать при работе с большинством легковых автомобилей. Конструкция оснащена дополнительным трехпозиционным фиксатором, который превращает домкрат в подставку и позволяет работать гораздо дольше.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат с фиксатором 2.5т 140-385 мм STELS 51152 за счет малой высоты подхвата можно эффективно использовать при работе с большинством легковых автомобилей. Конструкция оснащена дополнительным трехпозиционным фиксатором, который превращает домкрат в подставку и позволяет работать гораздо дольше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм Stels (51152) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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