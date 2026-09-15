Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм Denzel (51153)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 658221
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Загружаем...
3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х22х15
Вес, кг.
9.33
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм Denzel (51153)
Гидравлический подкатной домкрат с фиксатором Denzel 2 т, 130-330 мм 51153 позволяет поднимать грузы весом до 2 т на высоту 330 мм. За счет низкого подхвата 130 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат с фиксатором Denzel 2 т, 130-330 мм 51153 позволяет поднимать грузы весом до 2 т на высоту 330 мм. За счет низкого подхвата 130 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм Denzel (51153) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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