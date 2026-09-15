Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
В наличии
Код товара: 658220
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х16
Вес, кг.
10.54
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154)
Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе 51154 позволяет поднимать грузы весом до 2 т на высоту 330 мм. За счет низкого подхвата 130 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Пластиковый кейс облегчает хранение и транспортировку. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе 51154 позволяет поднимать грузы весом до 2 т на высоту 330 мм. За счет низкого подхвата 130 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Пластиковый кейс облегчает хранение и транспортировку. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - стоимость товара 3540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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