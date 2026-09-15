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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154)

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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154)
3 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х16
Вес, кг.
10.54

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154)

Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе 51154 позволяет поднимать грузы весом до 2 т на высоту 330 мм. За счет низкого подхвата 130 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Пластиковый кейс облегчает хранение и транспортировку. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.



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Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Denzel с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе 51154 позволяет поднимать грузы весом до 2 т на высоту 330 мм. За счет низкого подхвата 130 мм используется для обслуживания автомашин со стандартным дорожным просветом. Модель оснащена фиксатором, позволяющем блокировать опускание подъемного рычага. Пластиковый кейс облегчает хранение и транспортировку. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
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Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2 т, 130-330 мм, в кейсе Denzel (51154) - стоимость товара 3540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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