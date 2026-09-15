Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 230-457 мм Matrix (50766)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 658219
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Загружаем...
2 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, кг.
5.2
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 230-457 мм Matrix (50766)
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50723 прост в использование и не требует от оператора специальных навыков. Площадка для поднятия грузов изготовлена из прочного металла, что обеспечивает надежное и безопасное поднятие груза. Отверстие, в которое вставляется рычаг, позволяет быстро начать работу после установки домкрата. Используется при ремонтных работах, а также для обслуживания транспортных средств.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
147
Диаметр опоры, мм
35
Страна производитель
Китай
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50723 прост в использование и не требует от оператора специальных навыков. Площадка для поднятия грузов изготовлена из прочного металла, что обеспечивает надежное и безопасное поднятие груза. Отверстие, в которое вставляется рычаг, позволяет быстро начать работу после установки домкрата. Используется при ремонтных работах, а также для обслуживания транспортных средств.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 230-457 мм Matrix (50766) - по цене 2030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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