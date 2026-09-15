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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels (51165) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels (51165)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
222
Высота подъема, мм
447
Рабочий ход, мм
145
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels (51165)
2 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
222
Высота подъема, мм
447
Рабочий ход, мм
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х13
Вес, кг.
4.83

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels (51165)

Гидравлический бутылочный домкрат 8 т, h подъема 222-447 мм STELS 51165 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Для защиты от перегрузки при подъеме домкрат оснащен специальным клапаном - с его помощью можно сбросить давление. Сталь устойчива к коррозии.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels (51165)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
222
Высота подъема, мм
447
Рабочий ход, мм
145
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 8 т, h подъема 222-447 мм STELS 51165 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Для защиты от перегрузки при подъеме домкрат оснащен специальным клапаном - с его помощью можно сбросить давление. Сталь устойчива к коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, h подъема 222-447 мм Stels (51165) - по цене 2000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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