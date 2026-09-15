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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777)
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х12
Вес, кг.
4.55

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50777 позволяет быстро поднимать грузы массой до 6 т на высоту 216-413 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 6000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50777 позволяет быстро поднимать грузы массой до 6 т на высоту 216-413 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 6000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix (50777) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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