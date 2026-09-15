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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
207
Высота подъема, мм
404
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 10
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  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 15
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  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164)
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
207
Высота подъема, мм
404
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, кг.
3.92

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164)

Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51164 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 6 т на высоту 207-404 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 6000 кг.
  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
  • Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
207
Высота подъема, мм
404
Рабочий ход, мм
127
Диаметр опоры, мм
29
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51164 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 6 т на высоту 207-404 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 6000 кг.
  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
  • Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 6 т, h подъема 207-404 мм Stels (51164) - по цене 1900 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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