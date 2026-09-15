Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 658208
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1 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, кг.
4.23
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721)
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50721 позволяет поднимать груз общей массой до 5 тонн на высоту 413 мм при минимальных физических затратах. Благодаря увеличенному основанию инструмент стабильно стоит на поверхности. Все металлические элементы конструкции защищены от агрессивного воздействия внешней среды. Модель отличается плавностью хода во время поднятия и опускания груза.
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Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50721 позволяет поднимать груз общей массой до 5 тонн на высоту 413 мм при минимальных физических затратах. Благодаря увеличенному основанию инструмент стабильно стоит на поверхности. Все металлические элементы конструкции защищены от агрессивного воздействия внешней среды. Модель отличается плавностью хода во время поднятия и опускания груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721) - этот товар вы можете купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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