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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721)
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, кг.
4.23

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721)

Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50721 позволяет поднимать груз общей массой до 5 тонн на высоту 413 мм при минимальных физических затратах. Благодаря увеличенному основанию инструмент стабильно стоит на поверхности. Все металлические элементы конструкции защищены от агрессивного воздействия внешней среды. Модель отличается плавностью хода во время поднятия и опускания груза.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Описание
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50721 позволяет поднимать груз общей массой до 5 тонн на высоту 413 мм при минимальных физических затратах. Благодаря увеличенному основанию инструмент стабильно стоит на поверхности. Все металлические элементы конструкции защищены от агрессивного воздействия внешней среды. Модель отличается плавностью хода во время поднятия и опускания груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм Matrix (50721) - этот товар вы можете купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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