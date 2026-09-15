Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм Matrix (50764)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
197
Высота подъема, мм
382
Рабочий ход, мм
125
Диаметр опоры, мм
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 658204
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1 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
197
Высота подъема, мм
382
Рабочий ход, мм
125
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х12
Вес, кг.
3.9
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм Matrix (50764)
Гидравлический бутылочный домкрат, 5 т, h подъема 197–382 мм MATRIX 50764 представляет собой устройство с клапаном безопасности. Данная модель предназначена для подъема груза массой до 5 тонн. Домкрат применяется в автосервисе и в частных гаражах. Минимальная высота подхвата - 19.7 см (низкий подхват).
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
197
Высота подъема, мм
382
Рабочий ход, мм
125
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат, 5 т, h подъема 197–382 мм MATRIX 50764 представляет собой устройство с клапаном безопасности. Данная модель предназначена для подъема груза массой до 5 тонн. Домкрат применяется в автосервисе и в частных гаражах. Минимальная высота подхвата - 19.7 см (низкий подхват).
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 197-382 мм Matrix (50764) - по цене 1590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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