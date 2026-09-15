Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм Matrix (50763)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 658199
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1 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
3.22
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм Matrix (50763)
Гидравлический бутылочный домкрат MATRIX 4 т, h подъема 194-372 мм 50763 предназначен для подъема небольших грузов массой до 4 тонн во время ремонтных и строительных работ. Корпус изготовлен из коррозионностойкой прочной стали. Магнитный собиратель стружки в масле цилиндра минимизирует риск поломки домкрата.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат MATRIX 4 т, h подъема 194-372 мм 50763 предназначен для подъема небольших грузов массой до 4 тонн во время ремонтных и строительных работ. Корпус изготовлен из коррозионностойкой прочной стали. Магнитный собиратель стружки в масле цилиндра минимизирует риск поломки домкрата.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм Matrix (50763) - данный товар вы можете купить по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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