Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм Stels (51162)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Рабочий ход, мм
115
Диаметр опоры, мм
27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
В наличии
Код товара: 658197
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Загружаем...
1 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Рабочий ход, мм
115
Диаметр опоры, мм
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х12
Вес, кг.
2.96
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм Stels (51162)
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51162 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 4 т на высоту 188-363 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 4000 кг.
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
- Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
188
Высота подъема, мм
363
Рабочий ход, мм
115
Диаметр опоры, мм
27
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51162 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 4 т на высоту 188-363 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 4000 кг.
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
- Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 188-363 мм Stels (51162) - по цене 1550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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