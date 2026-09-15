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Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels (51170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels (51170)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
420
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels (51170)
7 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
18.71

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels (51170)

Мощный бутылочный домкрат Stels способен справиться с нагрузкой до 32 тонн, что делает его незаменимым помощником для обслуживания крупной техники и тяжёлых автомобилей. Высота подхвата 260 мм позволяет уверенно работать даже с низким клиренсом, а максимальная высота подъема в 420 мм обеспечивает удобный доступ для ремонта и обслуживания. При весе 18,4 кг домкрат остаётся достаточно компактным, чтобы его легко перемещать на рабочей площадке. Надёжный выбор для тех, кто ценит прочность, эффективность и безопасность в самых непростых условиях.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels (51170)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
260
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный бутылочный домкрат Stels способен справиться с нагрузкой до 32 тонн, что делает его незаменимым помощником для обслуживания крупной техники и тяжёлых автомобилей. Высота подхвата 260 мм позволяет уверенно работать даже с низким клиренсом, а максимальная высота подъема в 420 мм обеспечивает удобный доступ для ремонта и обслуживания. При весе 18,4 кг домкрат остаётся достаточно компактным, чтобы его легко перемещать на рабочей площадке. Надёжный выбор для тех, кто ценит прочность, эффективность и безопасность в самых непростых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм Stels (51170) - по цене 7240 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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