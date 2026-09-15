Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, 245-385 мм Сибртех (50810)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб.
В наличии
Код товара: 658190
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Загружаем...
4 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х18
Вес, кг.
10.11
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, 245-385 мм Сибртех (50810)
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50810 предназначен для подъема грузов массой до 30 т на высоту от 245 до 385 мм. Будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже. Корпус выполнен из стали, основание — из чугуна. Корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать. Использование домкрата не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
245
Высота подъема, мм
385
Рабочий ход, мм
140
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50810 предназначен для подъема грузов массой до 30 т на высоту от 245 до 385 мм. Будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже. Корпус выполнен из стали, основание — из чугуна. Корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать. Использование домкрата не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, 245-385 мм Сибртех (50810) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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