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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
343
Рабочий ход, мм
105
Диаметр опоры, мм
26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774)
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
343
Рабочий ход, мм
105
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х11
Вес, кг.
3.47

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50774 позволяет быстро поднимать грузы массой до 3 т на высоту 178-343 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 3000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
343
Рабочий ход, мм
105
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50774 позволяет быстро поднимать грузы массой до 3 т на высоту 178-343 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 3000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 3 т, h подъема 178-343 мм, в пласт. кейсе Matrix (50774) – стоимость товара 1400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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