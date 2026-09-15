Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб.
В наличии
Код товара: 658181
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 260 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)
Гидравлический бутылочный домкрат SPARTA 50328 - высококачественное оборудование, которое применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Простая конструкция имеет металлический корпус, который защищен от коррозии. Подъем осуществляется за счет небольшого усилия пользователя на рычаг. Гидроцилиндр, применяемый в конструкции, значительно снижает нагрузку с оператора. Домкрат не требует специального ухода и хранения, достаточно держать его в вертикальном положении.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
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Гидравлический бутылочный домкрат SPARTA 50328 - высококачественное оборудование, которое применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Простая конструкция имеет металлический корпус, который защищен от коррозии. Подъем осуществляется за счет небольшого усилия пользователя на рычаг. Гидроцилиндр, применяемый в конструкции, значительно снижает нагрузку с оператора. Домкрат не требует специального ухода и хранения, достаточно держать его в вертикальном положении.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - стоимость товара 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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