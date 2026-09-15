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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм// Sparta - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)
3 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Домкраты
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)

Гидравлический бутылочный домкрат SPARTA 50328 - высококачественное оборудование, которое применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Простая конструкция имеет металлический корпус, который защищен от коррозии. Подъем осуществляется за счет небольшого усилия пользователя на рычаг. Гидроцилиндр, применяемый в конструкции, значительно снижает нагрузку с оператора. Домкрат не требует специального ухода и хранения, достаточно держать его в вертикальном положении.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Домкраты
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат SPARTA 50328 - высококачественное оборудование, которое применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Простая конструкция имеет металлический корпус, который защищен от коррозии. Подъем осуществляется за счет небольшого усилия пользователя на рычаг. Гидроцилиндр, применяемый в конструкции, значительно снижает нагрузку с оператора. Домкрат не требует специального ухода и хранения, достаточно держать его в вертикальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 250-470 мм Sparta (50328) - стоимость товара 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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