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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
235
Высота подъема, мм
445
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
45
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169)
3 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
235
Высота подъема, мм
445
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х15
Вес, кг.
8.49

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169)

Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51169 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 20 т на высоту 235-445 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 20 т.
  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
  • Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
235
Высота подъема, мм
445
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
45
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51169 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 20 т на высоту 235-445 мм. Оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам для ремонта транспортного средства.

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация — благодаря предохранительному клапану домкрат не поднимает грузы тяжелее 20 т.
  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из коррозионностойкой стали.
  • Надежная конструкция — домкрат не имеет резьбовых соединений, т.к. корпус приварен к станине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 20 т, h подъема 235-445 мм Stels (51169) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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