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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels (51172) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels (51172)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
338
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels (51172)
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
338
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х11
Вес, кг.
2.62

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels (51172)

Гидравлический бутылочный кейс 2 т, h подъема 178–338 мм, в пластиковом кейсе STELS 51172 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Для транспортировки модель укомплектована специальным пластиковым кейсом. На корпусе есть клапан для стравливания избыточного давления.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels (51172)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
338
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный кейс 2 т, h подъема 178–338 мм, в пластиковом кейсе STELS 51172 обладает высокой прочностью и хорошей грузоподъемностью. В комплекте идет рукоять, состоящая из двух частей, для более удобного подъема. Для транспортировки модель укомплектована специальным пластиковым кейсом. На корпусе есть клапан для стравливания избыточного давления.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм, в пласт. кейсе Stels (51172) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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