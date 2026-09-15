Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800)
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х9
Вес, кг.
2.06

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50800 предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 150 до 280 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 1,9 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50800 предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 150 до 280 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 1,9 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (50800) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...